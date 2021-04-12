В Марианской впадине обнаружили следы антропогенной ртути

Отходы жизнедеятельности человека добрались уже до некогда самого чистого места на Земле — Марианской впадины.

Глубина впадины составляет 11 километров.

В результате проведённого анализа экологи пришли к выводу, что в природных слоях впадины следы антропогенной ртути.

Ранее учёные считали, что ртуть можно обнаружить только в верхних слоях всемирного океана.

Находка навела специалистов на мысль о том, что в ближайшем будущем человек будет употреблять в пищу токсичную морскую рыбу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследовать Марианскую впадину поможет мягкий плавательный робот, который способен двигаться в Южно-Китайском море на глубине 3224 метра.

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