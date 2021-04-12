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Ошибки роботов-гуманоидов чаще раздражают людей

Наука

Люди более благосклонны к роботам, если те не похожи на человека. К такому выводу пришли американские учёные из Университета Пенсильвании.

А вот андроиды-гуманоиды больше раздражают людей, когда допускают ошибки. Это не касается технологий упрощённой формы. Так, робот-пылесос, застрявший под шкафом и издающий жалобный писк, не вызывает негативных эмоций у своего владельца.

Результаты данного исследования говорят о том, что компаниям-производителям следует тщательно продумывать дизайн своих разработок, так как роботы, обладающие внешностью или качествами Homo sapiens, — это не всегда хорошо, утверждает одна из авторов исследования Лиза Болтон.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, в каких отраслях в России используются роботы.

 

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Роботы как люди: андроиды уже заменяют людей. Эра роботов наступила
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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