Космонавт оценил возможность выращивания картошки на Марсе

Выращивать картошку на Марсе вполне реально. Но не так, как это было показано в фильме "Марсианин", считает российский космонавт Сергей Рязанский.

Сергей Рязанский ответил на вопрос про выращивание картошки на Марсе в ходе стрима RT, посвящённого 60-летней годовщине полёта Юрия Гагарина в космос. Он отметил, что в кинематографе наверняка существуют какие-то свои условности, и не всё можно показать в кино так, как это было написано в книге, послужившей основой для сюжета.

"Вполне реалистично, но не как в фильме, а как в книге написано. Книжка очень сильная и там ни одной ошибки ни по физике, ни по химии — там всё объясняется. Автору искреннее уважение за глубину, с которой он подошёл", — сказал российский космонавт.

Ранее другой российский космонавт, Сергей Ревин, рассказал в ходе телемоста между Звёздным городком и планетарием Буэнос-Айреса, что мешает человеку полететь на Марс. По его словам, перед полётом на Красную планету человечеству предстоит решить ещё целый ряд жизненно важных задач.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.