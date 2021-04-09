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Космонавт оценил возможность выращивания картошки на Марсе

Наука

Выращивать картошку на Марсе вполне реально. Но не так, как это было показано в фильме "Марсианин", считает российский космонавт Сергей Рязанский.

Космонавт оценил возможность выращивания картошки на Марсе

Сергей Рязанский ответил на вопрос про выращивание картошки на Марсе в ходе стрима RT, посвящённого 60-летней годовщине полёта Юрия Гагарина в космос. Он отметил, что в кинематографе наверняка существуют какие-то свои условности, и не всё можно показать в кино так, как это было написано в книге, послужившей основой для сюжета.

"Вполне реалистично, но не как в фильме, а как в книге написано. Книжка очень сильная и там ни одной ошибки ни по физике, ни по химии — там всё объясняется. Автору искреннее уважение за глубину, с которой он подошёл", — сказал российский космонавт.

Ранее другой российский космонавт, Сергей Ревин, рассказал в ходе телемоста между Звёздным городком и планетарием Буэнос-Айреса, что мешает человеку полететь на Марс. По его словам, перед полётом на Красную планету человечеству предстоит решить ещё целый ряд жизненно важных задач.

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Марс: вода — есть, жизни — нет?
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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