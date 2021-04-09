Российский космонавт объяснил, что мешает человеку полететь на Марс

Человечество пока ещё не в состоянии преодолеть все сложности, которые поджидают его на пути к Красной планете, считает российский космонавт Сергей Ревин.

В пятницу, 9 апреля, состоялся организованный Русским домом телемост между Звёздным городком и планетарием Буэнос-Айреса. Мероприятие было посвящено 60-летней годовщине полёта Юрия Гагарина в космос, которая будет отмечаться 12 апреля.

Российский космонавт Сергей Ревин рассказал участникам телемоста, как живётся и работается в космосе, а также ответил на вопросы. Он, в частности, отметил, что предстоит решить ещё очень много сложных задач, прежде чем человек сможет прилететь на Марс.

"Мы пока не научились защищаться от радиации. Если мы летаем вокруг Земли на невысокой орбите, мы защищены радиационными поясами. А дальше уже нет такой защиты, какая есть у Земли, поэтому это большая проблема", — пояснил космонавт, отвечая на соответствующий вопрос.

Сергей Ревин предположил, что учёные смогут придумать способ заменять жизненно важные органы человека искусственными, чтобы защититься от радиации, но над этой идеей ещё предстоит много работать, сообщает РИА Новости.

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