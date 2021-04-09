Продолжительность жизни зависит от нейронов головного мозга

На продолжительность жизни оказывает влияние количество нейронов в коре больших полушарий головного мозга, считают американские учёные.

Ранее считалось, что долголетие зависит от массы тела и скорости метаболизма. Но теперь специалисты пришли к выводу, что это справедливо лишь для 20-30% случаев.

Количество кортикальных нейронов позволяет спрогнозировать продолжительность жизни в 75% случаев, отметили учёные.

Данная зависимость объясняется тем, что именно коре головного мозга принадлежит ведущая роль в процессе адаптации к условиям окружающей среды и реакции на стресс.

Ранее японские учёные обнаружили зависимость между состоянием иммунной системы в старости и частотой смеха. Они доказали, что пожилые люди, которые редко смеются, в 1,5 раза больше подвержены риску того, что в старости они не смогут обходиться без посторонней помощи.

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