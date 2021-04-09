Раскрыт секрет черепах, позволяющий им переплывать Тихий океан

Необычное поведение головастых морских черепах уже давно интересует биологов. Дело в том, что представители этого вида вылупляются из яиц на побережье Японии, а потом появляются у берегов Мексики, преодолевая более 14 тысяч километров через северную часть Тихого океана. Черепахи — холоднокровные животные, и пребывание в холодной воде может обернуться для них гибелью.

Учёные раскрыли загадку

Оказывается, близ северного побережья Америки благодаря розе ветров воды Тихого океана иногда согреваются тёплыми течениями, которые выталкивает к прибрежной линии. Затем тёплое течение снова отступает в океан и уносит с собой всех морских обитателей, сообщает Frontiers in Marine Science.

Благодаря смещению тёплых течения в Тихом океане, головастым черепахам удаётся достигать побережья Мексики. Наблюдения за этими животными проводились в течение 15 лет.

Черепахи отправляются в путешествие ранней весной, чтобы до наступления холодов успеть переплыть через океан. Учёным ещё предстоит выяснить, почему они это делают.

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