Гориллы-самцы общаются друг с другом с помощью биения в грудь

Чем крупнее самец гориллы, тем сильнее он бьёт себя в грудь. Таким образом он демонстрирует другим самцам свои физические возможности, утверждают немецкие учёные.

Также по громким звукам барабанной дроби самки оценивают партнёра, сообщает BBC News. С помощью биения в грудь гориллы могут общаться друг с другом в тропическом лесу, где они обитают. Эти звуки можно услышать даже на расстоянии свыше километра.

Обычно в группу горилл входят самец и несколько самок. Самки мигрируют из одной группы в другую, и самцам приходится конкурировать из-за них.

Гориллы-самцы учатся бить в грудь с раннего возраста, а в процессе взросления совершенствуют это умение.

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