В Египте обнаружили город возрастом более 3400 лет

Археологи обнаружили в Египте древний город, возраст которого составляет более 3400 лет, сообщает издание "Аль-Баляд". Учёные предполагают, что он был построен в эпоху правления царя Аменхотепа III и процветал до начала правления фараона Тутанхамона.

Древний мегаполис существовал около 30 лет. По словам археологов, высота некоторых домов, построенных из сырцового кирпича, составляет порядка трёх метров.

Город поразил учёных своими масштабами: на сегодняшний день он является самым крупным известным науке административно-промышленным поселением эпохи Египетской империи на западном берегу Луксора.

Кроме того, город хорошо сохранился. Во помещениях многих домов даже можно найти утварь.

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