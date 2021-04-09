Илон Маск научил макаку управлять компьютером силой мысли

Успешный изобретатель вживил в мозг примата чип, который позволяет животному коммуницировать с цифровой техникой.

Видео Обезьяна играет в видеоигры с помощью силы мысли. Стартап Илона Маска показал уникальные кадры

Учёные компании Neuralink наглядно доказали, что чип в мозгу обезьяны эффективно работает. В подтверждение своего заявления специалисты, работающие на Илона Маска, опубликовали видео.

На кадрах макака по кличке Пейджер. Сначала обезьяна управляет примитивной компьютерной игрой с помощью джостика. В качестве поощрения обезьяне поступает лакомство из трубки.

Потом сообразительного примата лишают джостика, поэтому Пейджер продолжает игру уже с помощью силы мысли.

Обезьяна блестяще играет в симуляцию настольного тенниса, перемещая предметы на компьютере волей своего усовершенствованного сознания.

Об успешном вживлении в мозг животного цифрового импланта сообщалось ещё в феврале 2021 года, однако теперь специалисты Neuralink доказали успешность своего необычного эксперимента.