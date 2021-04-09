Успешный изобретатель вживил в мозг примата чип, который позволяет животному коммуницировать с цифровой техникой.
Учёные компании Neuralink наглядно доказали, что чип в мозгу обезьяны эффективно работает. В подтверждение своего заявления специалисты, работающие на Илона Маска, опубликовали видео.
На кадрах макака по кличке Пейджер. Сначала обезьяна управляет примитивной компьютерной игрой с помощью джостика. В качестве поощрения обезьяне поступает лакомство из трубки.
Потом сообразительного примата лишают джостика, поэтому Пейджер продолжает игру уже с помощью силы мысли.
Обезьяна блестяще играет в симуляцию настольного тенниса, перемещая предметы на компьютере волей своего усовершенствованного сознания.
Об успешном вживлении в мозг животного цифрового импланта сообщалось ещё в феврале 2021 года, однако теперь специалисты Neuralink доказали успешность своего необычного эксперимента.
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