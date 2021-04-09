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3000 лет назад собаки могли быть травоядными

Наука

В эпоху бронзового века собаки могли быть травоядными животными. К такому выводу пришли испанские учёные.

Дело в том, что рацион одомашненных собак состоял в основном из злаков, а не из мяса. Часто они употребляли в пищу просо.

Такая особенность питания связана с тем, что раньше собаки выполняли более сложные функции охраны домашнего скота и людей, поэтому им нужно было больше энергии. Злаковая пища позволяла восполнить потребность организма в углеводах.

Конечно, древние предки современных собак ели в основном объедки и кости убитых зверей. Но с развитием сельского хозяйства их рацион изменился.

В период неолита люди одомашнили растения, стали реже охотиться и чаще употреблять в пищу овощи. Соответственно, и собакам стали чаще давать растительные продукты, в основном злаки.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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