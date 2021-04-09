Грибы помогут устранить последствия пожаров в лесах США

Грибы можно использовать для восстановления почвы после пожара. Эту уникальную способность грибов обнаружили американские учёные.

Для штата Калифорния, где каждый летний сезон горят леса, данное открытие особенно важно. Также с помощью грибов можно очищать почву от расплавленной пластмассы и других опасных веществ, которых вредят окружающей среде.

Решить проблему выгорания лесов можно с помощью плетёнок, которые способны остановить процесс эрозии, сообщил учёный Тейлор Брайт. Предполагается, что внутри плетёнок грибы будут разлагать различные токсины и поглощать их.

Это позволит не только сохранить, но и восстановить природные экосистемы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что грибы полезны для здоровья сердца и нервной системы.

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