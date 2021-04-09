Грибы можно использовать для восстановления почвы после пожара. Эту уникальную способность грибов обнаружили американские учёные.
Для штата Калифорния, где каждый летний сезон горят леса, данное открытие особенно важно. Также с помощью грибов можно очищать почву от расплавленной пластмассы и других опасных веществ, которых вредят окружающей среде.
Решить проблему выгорания лесов можно с помощью плетёнок, которые способны остановить процесс эрозии, сообщил учёный Тейлор Брайт. Предполагается, что внутри плетёнок грибы будут разлагать различные токсины и поглощать их.
Это позволит не только сохранить, но и восстановить природные экосистемы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что грибы полезны для здоровья сердца и нервной системы.
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