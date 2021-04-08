В преддверии 60-летия полета в космос Юрия Гагарина с Байконура будет запущен космический корабль, названный в честь первого космонавта.
Он должен доставить на МКС трех новых членов экипажа - россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Дуброва этот вылет в космос самый первый в его карьере.
В связи с праздником на «Юрии Гагарине» портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты. С собой космонавты везут скафандр «Мечтатель», украшенный рисунками больных раком детей, а также новый течеискатель для продолжения поисков трещины в российском сегменте МКС.
А индикатором невесомости, который укажет о выходе на орбиту, станет игрушка – котенок по имени Гав.
Ранее сообщалось, что Роскосмос ведет работу над созданием андроида, который предназначен для выполнения работ в открытом космосе.
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