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С Байконура запустят корабль "Юрий Гагарин"

Наука

В преддверии 60-летия полета в космос Юрия Гагарина с Байконура будет запущен космический корабль, названный в честь первого космонавта.

С Байконура запустят корабль "Юрий Гагарин"

Он должен доставить на МКС трех новых членов экипажа - россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Дуброва этот вылет в космос самый первый в его карьере.

В связи с праздником на «Юрии Гагарине» портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты. С собой космонавты везут скафандр «Мечтатель», украшенный рисунками больных раком детей, а также новый течеискатель для продолжения поисков трещины в российском сегменте МКС.

А индикатором невесомости, который укажет о выходе на орбиту, станет игрушка – котенок по имени Гав.

Ранее сообщалось, что Роскосмос ведет работу над созданием андроида, который предназначен для выполнения работ в открытом космосе.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Владимир Губарев
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