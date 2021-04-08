Морские ежи помогли биологам раскрыть тайну эволюции мозга

Мозг человека эволюционировал для контроля пищеварения. К такому выводу пришли биологи из Японии в процессе наблюдения за морскими ежами.

Учёные утверждают, что личинки морских ежей в процессе переваривания издают маленькое свечение. Это может быть результатом эволюции: свет воздействует на нервные окончания, открывающие или закрывающие привратника пищеварительного тракта.

Биологи проверили, как работают нервные окончания морских ежей, выполнив определённые хирургические вмешательства. Оказалось, что их пищеварительная система реагирует на свет даже если нет пищи для переработки.

Теперь учёные утверждают, что у предков человека была такая же система. В результате она могла эволюционировать в очень сложную регуляторную системы кишечника и мозга, что, возможно, сыграло самую важную роль в выживании животных.

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