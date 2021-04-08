В США разработали роботизированную собаку-поводыря

В США создали уникального робота, который призван заменить собаку-повыдаря. По словам разработчиков, устройство имеет ряд преимуществ перед живым оригиналом, сообщает rusargument. ru.

Во-первых, дрессировка собак-поводырей занимает много времени. К тому же у них не очень высокая продолжительность жизни, а найти им замену довольно проблематично.

Во-вторых, преимуществом робота-поводыря является то, что с помощью искусственного интеллекта и глобальной системы позиционирования робот может мгновенно построить маршрут к любому месту и провести туда своего хозяина. Живую собаку нужно обучать хождению по каждому новому маршруту.

Ранее специалисты американской компании Boston Dynamics создали робота в виде собаки. По словам разработчиков, он создан специально для компаний, которые хотели бы выяснить, как мобильные роботы могут помочь в решении разнообразных задач как в сфере производства, так и в индустрии развлечений.

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