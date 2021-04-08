Мухи вдохновили инженеров на создание беспилотных автомобилей

Компании, разрабатывающие беспилотные автомобили, регулярно проводят опросы, с целью изучить общественное мнение по отношению к их продукции. Это позволило выяснить, что многие люди боятся находиться в беспилотном автомобиле во время движения.

Чтобы исправить ситуацию, инженеры пытаются разработать гибкие и обучающие системы, на создание которых их вдохновили мухи-дрозофилы, которые могут быстро и точно ориентироваться в пространстве.

Также мухи способны реагировать на изменение условий среды и на основании этого принимать новые решения.

Учёные вспомнили и о научных работах кибернетика Брайтенберга. которые создавал своих роботов, используя провода и двигатели.

По сути, автомобили могли бы рассматриваться как частный случай такого робота. Если в основу управления беспилотного автомобиля положить принципы движения мухи, то можно добиться результата, когда оно начнёт казаться осмысленным.

Возможно, в будущем учёным удастся разработать по-настоящему умные беспилотники.

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