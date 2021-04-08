Мужскую боль воспринимают серьёзнее, чем женскую

Учёные из США провели эксперимент, который показал, что женщины меньше ощущают боль. Оказалось, что мужчины страдают сильнее, сообщает anonsens. ru.

В исследовании приняли участие 50 человек. Им показали видео, в котором мужчины и женщины выполняли различные упражнения, вызывающие болевые ощущения. При этом у добровольцев был повреждён плечевой сустав.

Участники эксперимента проанализировали переживания людей на видеороликах, а учёные с помощью компьютерной системы FACS оценили степень волнения.

Оказалось, что женщин гораздо чаще воспринимают так, как будто они испытывают меньшую боль по сравнению с мужчинами. Это прослеживается даже тогда, когда им одинаково больно.

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