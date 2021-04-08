Утренние размышления помогут развить лидерские качества

Правильные размышления по утрам повышают эффективность работы. К такому выводу пришли американские учёные в ходе проведённого исследования, сообщает anonsens. ru.

В ходе эксперимента участникам нужно было выполнить утреннее задание — в течение нескольких минут размышлять о том, какими лидерами они могли бы быть.

Выяснилось, что такие размышления положительно влияют на работу людей. Специалисты считают, что в современном мире многие люди недооценивают пользу "визуализации".

Для того чтобы стать лидером, нужно представлять себя с усиленными качествами, думать о свойствах, которыми должен обладать лидер, утверждают эксперты.

Данная методика доказала свою эффективность.

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