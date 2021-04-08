На территории Чехии обнаружили древнейшую ДНК в мире. К такому выводу пришла международная группа исследователей.
Специалисты под руководством учёных из Института Науки о человеческой истории имени Макса Планка в Германии проанализировали останки женщины, жившей 45 тыс. лет назад на территории современной Чехии и выяснили, что она принадлежала к первой группе Homo Sapiens, представители которой переселились в Европу из Африки.
В её геноме обнаружили длинные полосы непрерывной ДНК неандертальцев, что говорит о том, что её предками в пятом или шестом поколении были неандертальцы.
У людей, живших в Европе или Азии в более поздний период, ДНК женщины не обнаружили.
Данное открытие доказывает, что люди могли в течение длительного времени жить рядом с неандертальцами до их исчезновения.
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