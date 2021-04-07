Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 со спутниками Starlink

С космодрома во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Она должна вывести на орбиту партию спутников связи Starlink.

Старт Falcon 9 состоялся в расчётное время (12:34 по времени Восточного побережья) с космодрома 40 (SLC-40) на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Первая ступень ракеты отделилась через 2,5 минуты после старта, она приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане в 630 км от стартового полигона. Через 1ч 3 мин после старта спутники будут выведены на околоземную орбиту, сообщила компания SpaceX.

Очередная партия, которую Falcon 9 запускает на орбиту, состоит из 60 интернет-спутников. Таким образом, их количество достигнет 1445. В общей сложности SpaceX планирует запуск 12 тысяч спутников связи, чтобы развернуть глобальную спутниковую систему, обеспечивающую высокоскоростной широкополосный интернет в тех местах, где он ранее был недоступен или дорог и ненадёжен.

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