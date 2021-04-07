Диетолог раскрыла влияние бананов на организм

Всего один банан в день позволит улучшить работу желудка и кишечника, утверждает врач-диетолог Синтия Сасс.

В одном плоде среднего размера содержится 422 мг калия. Это 12% от суточной нормы взрослого человека. Также бананы — источник клетчатки, сообщает "Царьград".

Также один банан содержит 20% дневной нормы витаминов B6 и С.

Кроме того, из банана можно приготовить напиток, который будет намного полезнее спортивных напитков и "энергетиков".

Употребление бананов способствует стабилизации артериального давления, нормализации работы ЖКТ и улучшению процессов метаболизма.

Бананы защитят от запоров и вздутия живота, а также помогут избавиться от изжоги.

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