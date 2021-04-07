В костях древних рыб обнаружили встроенные "аккумуляторы"

Сейчас кости служат опорой для тела, а вот в древности они играли более важную роль. К такому выводу пришли палеонтологи в результате исследования костных структур костнощитковых — необычных рыб, живших 423 млн лет назад.

Их особенность заключается в том, что вместо челюсти у этих рыб был костный щит. Сканирование их костей показало, что костные клетки рыбы распространялись по всему её организму.

Кости-"батареи"

Учёные сравнили кости этих рыб с батареями. Дело в том, что они частично растворялись, снабжая кровь кальцием, фосфором и другими минералами. Это позволяло рыбам преодолевать большие расстояния, сообщает издание Science Advances.

Благодаря встроенным "аккумуляторам" костнощитковые получили эволюционное преимущество. Бесчелюстные, к которым принадлежит этот класс, существуют и в наши дни. К этой архаичной группе относятся 39 видов миног и 76 видов миксин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.