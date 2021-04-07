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"Zoom никуда не денется": эксперт о запрете использования видеосервиса

Наука » Технологии

Российским государственным органам и госкомпаниям запретили использовать сервис видеосвязи Zoom. Данную ситуацию в интервью "Правде.Ру" прокомментировал генеральный директор группы ИТ-компаний DZ Systems Дмитрий Константинович Завалишин.

"Zoom никуда не денется": эксперт о запрете использования видеосервиса

"В России есть порядка пяти проектов систем, поэтому без онлайн связи мы никак не останемся.

Что касается заявления Zoom, то, скорее всего, его надо рассматривать либо как внутренний PR США, либо как желание показать, что они лояльны к той стороне. Но любой PR приводит к увеличению интереса, поэтому Zoom ничего не потеряет, а только получит ещё больше клиентов.

Не стоит ожидать, что после этого Zoom будет кому-то закрывать доступ. В общем, всё это не стоит скорлупы от яйца.

Российские инструменты есть, Zoom никуда не денется. Пользоваться им по-прежнему можно. Кроме того, отличить его использование государственным лицом в государственных целях и использование в частных целях, мягко говоря, затруднительно", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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