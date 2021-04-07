Почему нам снятся кошмары? Рассказывает психолог

Страшные сны могут сильно напугать человека, к тому же они обычно лучше запоминаются. О том, почему людям снятся кошмары, в интервью информационно-аналитическому журналу "Слово и Дело" рассказал психолог Олег Долгицкий.

По словам специалиста, кошмары можно считать попыткой организма справиться с теми или иными страхами на бессознательном уровне. Но есть и другие причины.

В некоторых случаях страшные сны вызваны заболеваниями внутренний органов. Так, данная проблема характерна для людей, страдающих болезнями лёгких и сердца.

Реальные страхи и тревоги тоже могут вызвать ночные кошмары.

"Например, в моей практике был случай, когда женщине постоянно снился один и тот же кошмар — она теряла своего ребёнка и впадала в панику. Психоанализ показал, что мать этой женщины постоянно упрекала ту за невнимательность и пугала тем, что она может потерять ребёнка", — добавил психолог.

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