Микробиолог Никулин опроверг версию о природном происхождении COVID-19

Эксперт по биологическому оружию Игорь Никулин отвергает версию экспертов Всемирной организации здравоохранения о естественном происхождении коронавируса, сообщает ИА Красная Весна.

Он считает, что с точки зрения науки вероятность того, что COVID-19 был создан природой, очень мала.

В ходе исследования в Ухани эксперты ВОЗ так и не смогли выяснить, как именно возник коронавирус. Однако версия о том, что вирус был создан в лаборатории, была отвергнута.

Микробиолог отметил, что на Земле существует огромное количество вирусов, большинство из которых не опасны для людей. Но только COVID-19 смог преодолеть путь проникновения в организм человека.

Никулину ближе точка зрения, согласно которой вирус распространился в результате утечки из лаборатории.

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