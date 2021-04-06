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В Шотландии воссоздали пасхальный концерт в часовне XVI века

Наука

Учёным из Эдинбургского колледжа искусств и университетов Бирмингема удалось воссоздать звучание пасхального концерта в часовне XVI века, сообщает The Guardian.

Для реализации данной идеи специалистам пришлось изучить акустику дворца Линлитгоу в Шотландии, чтобы выяснить, как различные материалы поглощали звук, и каким было убранство помещений.

С помощью специальных технологий учёные создали виртуальный макет часовни. Затем они выбрали произведения, которые могли исполняться в церкви, а записанную композицию наложили на реконструированную акустическую модель храма.

Музыку записали на компакт-диск. Такой пасхальный концерт мог быть исполнен для шотландского короля Джеймса IV. Но полученный результат вряд ли реально соответствует тому, что звучало в XVI веке.

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Шотландия: дворец Линлитгоу / Scotland: Linlithgow Palace
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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