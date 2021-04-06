В Болгарии найден клад из древнеримских серебряных монет

Археологи обнаружили на юге Болгарии клад из 600 древнеримских серебряных монет. Деньги нашли в большом сгоревшем доме, расположенном в южном районе древнеримского города Филиппополь, современном Пловдиве.

Монеты датированы I-III вв. нашей эры. Учёные предполагают, что клад был спрятан во время первого крупного нашествия готов на Римскую империю в 250-251 гг. нашей эры. Тогда Филиппополь был разграблен и охвачен пожаром.

Рядом с кладом найдены человеческие останки. Возможно, какой-то богатый житель Рима решил спрятать монеты, но не смог вернуться за ними.

Кроме того, на месте находки археологи раскопали участок со строениями римского, античного и средневекового периодов. Самым древним оказалось двухэтажное здание конца II в. нашей эры. Стены одного из его помещений отделаны красочными фресками. Внутри здания были найдены фрагменты колесницы и бронзовый бюст бога Диониса.

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