Обучая детей пользоваться клавиатурой ни в коем случае нельзя пренебрегать письмом. Письмо от руки необходимо для развития мозга ребёнка, сообщила в интервью "Правде.Ру" психолог Елена Андреева.

"Если ребёнок что-то записывает, то он точно это запомнит. В процессе письма задействуется больше механизмов восприятия информации. Ребёнок видит — это визуально восприятие, записывает — механическое действие. То есть больше усилий прилагается для того, чтобы запомнить эту информацию. Даже если просто задействовать больше каналов восприятия информации, то это поможет лучше запомнить информацию.

Таким образом, письмо от руки способствует развитию памяти ребёнка. Это некий дополнительный сигнал, который поступает в мозг в данном случае от движения рук, что точно способствует развитию новых нейронных связей, потому что совершается некое дополнительное действие", — пояснила собеседница "Правды.Ру".