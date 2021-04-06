Употребление йогурта снижает риск развития рака

Исследователи Медицинского центра Университета Вандербильта совместно с китайскими коллегами доказали пользу йогурта в предотвращении развития онкологических заболеваний, сообщает соцсеть WeChat.

У людей, которые регулярно употребляли йогурт, была выявлена определённая закономерность. Оказалось, что кисломолочный продукт снижал риск развития онкологии сразу нескольких видов: рака желудка, толстого кишечника и мочевого пузыря.

В ходе других исследований также была доказана польза йогурта в снижении риска развития инсульта, депрессии и интоксикации. Специалисты рекомендуют употреблять натуральный йогурт. Этот продукт лучше пить через два часа после приёма пищи и полоскать рот после него.

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