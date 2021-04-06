Языковые навыки малышей развиты лучше, чем считалось ранее

Дети могут распознавать словосочетания ещё задолго до того, как научатся говорить, сообщает runews24. ru.

Учёные в течение длительного времени исследовали языковые способности малышей в возрасте до года. Они следили за тем, как дети реагировали на многословные комбинации из трёх слов. Лингвистам удалось измерить только внешние действия малышей в ответ на звуки.

В результате исследования выяснилось, что дети способны обрабатывать фразы из нескольких слов ещё до того, как смогут их произнести.

Учёные пришли к выводу, что младенцы могут одновременно изучать фразы и отдельные слова. Исследование показало, что языковые навыки малышей раньше недооценивали.

Ранее учёные раскрыли влияние второго языка на развитие мозга ребёнка.

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