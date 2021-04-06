Письмо от руки развивает у детей память

Учёные из Норвегии провели исследование, в результате которого было доказано, что у детей, которые в раннем школьном возрасте учатся писать от руки, лучше развита память, сообщает sm. news.

Может показаться, что с развитием цифровых технологий письмо не очень нужно, учитывая, что взрослые люди редко пишут от руки. Возможно, что в будущем шариковая ручка и вовсе станет раритетом. Однако навыки письма от руки очень важны, особенно в начальной школе.

Учёные исследовали активность головного мозга у детей, которые писали от руки или печатали на компьютере. Оказалось, что для развития интеллекта первый вариант намного эффективнее. Чистописание само по себе даёт больше возможностей.

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