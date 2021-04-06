Эксперты раскрыли влияние ароматических свечей на здоровье

Ароматические свечи негативно влияют на здоровье человека, утверждают учёные из США. К такому выводу они пришли в результате проведённого исследования, сообщает vpravda. ru.

Ароматические свечи пользуются большой популярностью. Многие люди используют их каждый день, считая, что они благоприятно влияют на здоровье.

Ароматические свечи являются опасными для здоровья человека и выпускают токсические вещества в окружающую среду.

Некоторые специалисты считают, что аромасвечи безопасны. Но есть исследования, доказывающие, что есть риск регулярного жжения свечей. Так, свечи с цитрусовым ароматом содержат в себе лимонен, который в воздухе может превращаться в формальдегид.

На основании полученных данных специалисты рекомендуют как можно реже жечь ароматические свечи.

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