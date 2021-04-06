Морские животные мигрируют из-за глобального потепления

Повышение температуры воды привело к тому, что тысячи видов животных и растений мигрировали к полюсу от экватора и теперь представляют угрозу для тамошних морских экосистем, которые играют важную роль в жизни людей, сообщает rusargument. ru со ссылкой на Phys. org.

Биологи из Оклендского университета сравнили данные почти 50 тыс. видов за три периода продолжительностью 20 лет (до 2015 года) и пришли к выводу, что темпы миграции из тропических вод ускоряются, сообщает издание PNAS.

По словам учёных, если глобальное потепление не удастся остановить, то биоразнообразие тропиков заметно сократится.

Исследование показало, что количество морских обитателей в тропических водах сокращается, когда среднегодовая температура моря поднимается выше 20-25 градусов по Цельсию.

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