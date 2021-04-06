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Глобальное потепление резко увеличит количество молний над Арктикой

Наука

О первых ударах молнии в пределах 300 миль от Северного полюса стало известно в 2019 году. Об этом сообщили специалисты Национальной метеорологической службы на Аляске.

За полярным кругом удары молний почти не слышны, но учёные из Калифорнийского университета в Ирвине провели исследование, в котором утверждают, что количество ударов над Арктикой к концу XXI века может увеличиться в два раза из-за процессов глобального потепления.

Исследование опубликовано в издании Nature Climate Change.

Это открытие говорит об изменениях, которые ждут Арктику в процессе нагревания Земли. Предполагается, что сводки погоды в Арктике в летний сезон станут близки к тем, которые сегодня наблюдаются на юге, где чаще бывают грозы.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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