В Израиле раскрыли новые факты о меню первобытных людей

Доисторические люди вовсе не были всеядными. К такому выводу пришли учёные из университета в Тель-Авиве, сообщает sm. news.

В результате проведённого исследования они выяснили, что первобытные люди ели в основном мясо убитых крупных животных, что говорит о том, что они были хорошо организованными суперхищниками.

Растительная пища появилась в рационе древних людей около 85 тысяч лет назад. Результаты нового исследования опровергают представление о том, что древние люди параллельно с охотой занимались собирательством, употребляли в пищу фрукты, коренья и орехи.

Но учёные не объяснили, с чем именно связаны изменения рациона людей в каменном веке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние люди готовили пищу без огня.

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