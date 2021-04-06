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Дикие овцы помогли раскрыть тайну долголетия

Наука

Шотландские учёные в процессе исследования диких овец выявили ряд фактов, оказывающих влияние на продолжительность жизни, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты изучали замкнутую популяцию короткоживущих овец. Учёные исследовали связь между длиной теломер (концевых участков хромосом), уровнем их сохранности и продолжительностью жизни животных.

Было доказано, что долголетие коррелирует с длиной теломер и не связана со степенью их истощения.

Учёные выяснили, что на долголетие не оказывают влияние качество питания и стресс.

Продолжительность жизни определяется генетической предрасположенностью.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что гречка увеличивает выработку "белка долголетия".

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Учёные установили главный фактор долголетия
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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