Янтарь поможет создать лекарство от неизлечимых инфекций

Учёные Американского химического общества обнаружили в янтаре вещества, способные справиться с бактериями, которые устойчивы к антибиотикам, сообщает Phys. org.

Ежегодно в США около трёх миллионов человек заражаются инфекциями, с которыми не могут справиться антибиотики. 1% таких пациентов умирает. Специалисты изучили некоторые химические соединения балтийского янтаря, лечебных свойствах которого уже давно известно.

С помощью растворителя для янтарной крошки, учёным удалось выделить определённые химические соединения. Они обнаружили в янтаре абиетиновую, дегидроабиетиновую и палюстровую кислоты.

А на основе абиетиновых кислот и их производных можно создать лекарства для лечения устойчивых к антибиотикам инфекций.

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