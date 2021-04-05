Правда ли, что смех продлевает жизнь?

Смех — одно из самых загадочных явлений поведения человека. Популярно убеждение о том, что смех продлевает жизнь. Учёные решили выяснить, как на самом деле он влияет на здоровье человека. Изучению смеха посвящена отдельная наука — гелотология.

Смех способствует выработке эндорфина

Особенно активно этот гормон выделяется, если люди смеются в компании. Данный процесс активизирует деятельность головного мозга и укрепляет взаимоотношения с близкими. По мнению специалистов, это один из способов социального взаимодействия. За 10 минут общения человек смеётся около семи раз.

Смех положительно влияет на работу сосудистой и мышечной систем. Данный процесс может происходить благодаря снижению стресса в организме. Это связано с тем, что смех помогает снять эмоциональное напряжение.

По статистике, женщины смеются в два раза чаще, чем мужчины. Самыми улыбчивыми людьми в мире являются бразильцы и кубинцы, а самыми мрачными — жители Скандинавских стран.

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