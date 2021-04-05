Солнечный свет нейтрализует COVID-19 за 10-20 минут

Международная группа учёных провела исследование относительно влияния солнечных лучей на COVID-19, сообщает издание The Journal of Infectious Diseases.

В ходе эксперимента выяснилось, что под воздействием ультрафиолетовых лучей в течение 10-20 минут происходит полная инактивация коронавируса. Это в восемь раз быстрее, чем считалось ранее.

Специалисты пока не могут объяснить механизм нейтрализации COVID-19 под воздействием солнечных лучей. Так, они не знают, какие из волн более опасны для "ковида".

Есть версия, что в процессе может участвовать не только ультрафиолет В, но и ультрафиолет А. Именно он образует в среде реактивные молекулы, повреждая COVID-19 и ускоряя процесс его нейтрализации.

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