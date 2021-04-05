В США искусственный интеллект научили определять качество воздуха

Здоровье человека зависит от многих факторов, в том числе и от качества воздуха. Во многих городах мира состояние воздуха оставляет желать лучшего.

Американские учёные из штата Пенн разработали технологию, основанную на моделировании, благодаря чему можно тщательно исследовать качество воздуха.

Причины загрязнения воздуха могут быть разными. Токсины, которые ползают на улице, можно обнаружить и внутри, где они могут быть связаны с другими обострениями, поэтому кондиционер необходимо чистить каждый сезон.

В результате исследования специалисты пришли к выводу, что воздух в квартирах в 3-6 раз грязнее, чем снаружи. Это связано с несколькими причинами, среди которых

шерсть домашних питомцев, пыль, тление от готовки, химические моющие средства и многое другое.

По словам учёных, дома, построенные вдали от оживлённых дорог, нужно очищать от пыли 1-2 раза в неделю.

Больше всего грязь накапливается в старых зданиях или в тех домах, где циркуляция воздуха ограничена. Такие здания нуждаются в регулярной очистке.

Новая технология исследования качества воздуха помогла определить, что повышенная концентрация углерода связана с выбросами машин и предприятий.

Для того, чтобы задерживать мелкие элементы, раздражающие дыхательную систему, искусственный интеллект научили определять качество воздуха.

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