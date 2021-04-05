Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ответят за поддержку: о конвенции Монтрё, Турции и отставных адмиралах
Подчуфарова объяснила слова про "шапито" в российском спорте
Налоговый вычет — идеальный способ уменьшить налоговую нагрузку
"Штатная ситуация": глава Минпромторга оценил данные о дефиците авто
Эксперт оценил, сколько времени потребуется для ухода от доллара
Пекин указал на "виновников" мирового дефицита вакцин
Британское антидопинговое агентство обвиняют в махинациях с пробами
"Спокойно и бесстрашно": глава МИД КНР высказался по поводу США
Как защитить сбережения от обвала валют

В США искусственный интеллект научили определять качество воздуха

Наука » Технологии

Здоровье человека зависит от многих факторов, в том числе и от качества воздуха. Во многих городах мира состояние воздуха оставляет желать лучшего.

В США искусственный интеллект научили определять качество воздуха

Американские учёные из штата Пенн разработали технологию, основанную на моделировании, благодаря чему можно тщательно исследовать качество воздуха.

Причины загрязнения воздуха могут быть разными. Токсины, которые ползают на улице, можно обнаружить и внутри, где они могут быть связаны с другими обострениями, поэтому кондиционер необходимо чистить каждый сезон.

В результате исследования специалисты пришли к выводу, что воздух в квартирах в 3-6 раз грязнее, чем снаружи. Это связано с несколькими причинами, среди которых
шерсть домашних питомцев, пыль, тление от готовки, химические моющие средства и многое другое.

По словам учёных, дома, построенные вдали от оживлённых дорог, нужно очищать от пыли 1-2 раза в неделю.

Больше всего грязь накапливается в старых зданиях или в тех домах, где циркуляция воздуха ограничена. Такие здания нуждаются в регулярной очистке.

Новая технология исследования качества воздуха помогла определить, что повышенная концентрация углерода связана с выбросами машин и предприятий.

Для того, чтобы задерживать мелкие элементы, раздражающие дыхательную систему, искусственный интеллект научили определять качество воздуха.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В США на улицы вышел искусственный интеллект в виде робокопа — Секретные материалы
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
"Штатная ситуация": глава Минпромторга оценил данные о дефиците авто
Эксперт оценил, сколько времени потребуется для ухода от доллара
Пекин указал на "виновников" мирового дефицита вакцин
Британское антидопинговое агентство обвиняют в махинациях с пробами
"Спокойно и бесстрашно": глава МИД КНР высказался по поводу США
Как защитить сбережения от обвала валют
Власти РФ помогут студентам из РБ: бюджетных мест станет вдвое больше
Молдавские поставщики предупредили о росте цен на вино и фрукты
Чиновники посчитали рентабельную нефть РФ: её хватит на 19 лет
Россияне просрочили кредиты на сумму более триллиона рублей
Популярное
Российский шоу-бизнес
Артём Тынкасов ушёл из жизни

Звезда отечественного кинематографа не дожил до 51 года. О смерти Артёма Тынкасова стало известно накануне.

Артём Тынкасов ушёл из жизни
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Здоровье и профилактика
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Российский шоу-бизнес
Долина напугала поклонников фото с "трупными" пятнами на лице
Российский шоу-бизнес
Никита Михалков обвинил Ксению Собчак во лжи
Вячеслав Шпаковский Дом на колесах или плавучий город: какое будущее есть у человечества Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Валентину Матвиенко возмутила песня Манижи Василий Амирджанов Любовь Степушова Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"? Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила врачей, которые борются за её жизнь
Новости Украины
США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ
"Щит Европы": Украина собралась укреплять НАТО своей армией
Новости Украины
"Щит Европы": Украина собралась укреплять НАТО своей армией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников