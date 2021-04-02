В Тунисе установлен бюст Юрия Гагарина

Бюст первого космонавта Юрия Гагарина поставили в столице Туниса на территории штаб-квартиры компании Telnet.

Монумент из бронзы, выполненный скульптором Алексеем Леоновым был подарен международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур — единый мир" при содействии посольства РФ в Тунисе. Посол РФ в республике Сергей Николаев напомнил, что именно Telnet первой из арабских компаний открыла филиал в российском "Сколкове".

"Достигнутые в рамках нашего сотрудничества результаты закладывают прочный фундамент для дальнейшего расширения партнерства в аэрокосмической отрасли за счет арабских и африканских государств", — цитируют Николаева РИА "Новости".

В марте английская королева Елизавета II вспомнила о своей встрече с Юрием Гагариным, назвав его "очаровательным".

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