Бюст первого космонавта Юрия Гагарина поставили в столице Туниса на территории штаб-квартиры компании Telnet.
Монумент из бронзы, выполненный скульптором Алексеем Леоновым был подарен международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур — единый мир" при содействии посольства РФ в Тунисе. Посол РФ в республике Сергей Николаев напомнил, что именно Telnet первой из арабских компаний открыла филиал в российском "Сколкове".
"Достигнутые в рамках нашего сотрудничества результаты закладывают прочный фундамент для дальнейшего расширения партнерства в аэрокосмической отрасли за счет арабских и африканских государств", — цитируют Николаева РИА "Новости".
В марте английская королева Елизавета II вспомнила о своей встрече с Юрием Гагариным, назвав его "очаровательным".
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