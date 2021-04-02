В Израиле обнаружено доказательство существования Понтия Пилата

Понтий Пилат известен как римский префект Иудеи, пославший на смерть Иисуса Христа. Учёные уже давно спорят о том, был ли Понтий Плат реальным человеком, или это мифический образ.

Недавно историки из Израиля обнаружили артефакты, которые помогут раскрыть эту тайну, сообщает Express.

Речь идёт о так называемом "камне Пилата". Его нашли в ходе раскопок военного укрепления, построенного в эпоху Ирода Великого, сообщил исследователь библейских преданий Том Майер.

Кроме того, учёные подвергли повторному исследованию медное кольцо, найденное ещё в 1969 году. В древности кольца часто использовать в качестве печати владельца, подтверждающей его личность. На кольце была обнаружена гравировка с именем владельца "PΛΑΤΟ" или Понтий Пилат, а также изображение кувшина для вина.

Но это надпись ещё не говорит о том, что владельцем кольца был Понтий Пилат. Медный сплав считался дешёвым материалом, поэтому маловероятно, что прокурор Иудеи носил его. Возможно, владельцем кольца был кто-то из его приближённых.

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