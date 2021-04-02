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Убивший динозавров астероид создал тропические леса

Наука

Астероид Чиксулуб оказал значительное влияние на возникновение тропических лесов, утверждают американские исследователи. Ранее считалось, что космический болид, по одной из версий палеонтологов, только уничтожил динозавров.

Убивший динозавров астероид создал тропические леса

С целью выяснить, как Чиксулуб повлиял на жизнь нашей планеты, учёные проанализировали тысячи образцов древней пыльцы и окаменелых остатков растительности на территории современной Южной Америки. В результате они выяснили, что падение астероида отрицательно сказалось не только на динозаврах, но и на растительности, произраставшей на территории современной Колумбии. После падения космического объекта почти 50% флоры погибло.

Так, после удара исчезли все хвойные деревья в данном регионе. Вместо них появились цветковые растения.

Кроме того, только после вымирания "доастероидных" в лесах стали активно расти представители бобовых.

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Чиксулуб - след от огромного метеорита, из-за которого вымерли динозавры. Ударные кратеры Земли.
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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