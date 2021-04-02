Астероид Чиксулуб оказал значительное влияние на возникновение тропических лесов, утверждают американские исследователи. Ранее считалось, что космический болид, по одной из версий палеонтологов, только уничтожил динозавров.
С целью выяснить, как Чиксулуб повлиял на жизнь нашей планеты, учёные проанализировали тысячи образцов древней пыльцы и окаменелых остатков растительности на территории современной Южной Америки. В результате они выяснили, что падение астероида отрицательно сказалось не только на динозаврах, но и на растительности, произраставшей на территории современной Колумбии. После падения космического объекта почти 50% флоры погибло.
Так, после удара исчезли все хвойные деревья в данном регионе. Вместо них появились цветковые растения.
Кроме того, только после вымирания "доастероидных" в лесах стали активно расти представители бобовых.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Разговаривать с Москвой менторским языком, поучая, угрожая, Жозепу Боррелю надо прекращать.