Раскрыта причина выпадения волос из-за стресса

Известно, что из-за стресса замедляется рост волос или начинается их выпадение. Американские учёные выяснили, почему это происходит. Всё дело в особом гормоне — кортизоле. Именно он отвечает за развитие стрессовых реакций.

Специалисты пришли к выводу, что данный гормон регулирует углеродный обмен в организме и генерируется в надпочечниках.

К такому выводу учёные пришли в результате проведения исследований на лабораторных грызунах.

В рамках эксперимента они ограничили у животных выработку кортикостерона. Это привело к тому, что те стали терять шерсть.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как предотвратить выпадение волос.

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