Стволовые клетки лягушек превратили в микророботов

Американские биологи разработали микророботов из клеток лягушек. Они способны восстанавливаться после травм, а также передвигаться по площадке, сообщает anonsens. ru.

В процессе проведения эксперимента специалисты выдвинули гипотезу, что "освобождённые" от остального организма клетки обладают новыми свойствами. В рамках исследования из них были созданы ксеноботы, которым нужны были стволовые клетки эмбриона лягушки Xenopus laevis.

В искусственной среде клетки собрались в маленькие сферы. Затем они превратились в клетки мерцательного эпителия. В процессе наблюдений новые микророботы поворачиваются в лабиринтах, очищают площадку от мусора и запоминают опыт встречи с синим цветом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи выяснили, почему кости прозрачной лягушки все равно зелёные.

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