Обезьяны видят мир точно так же, как люди

Почти все животные хорошо видят, но окружающий мир они воспринимают по-разному. Есть существенные отличия в способности видеть в темноте и различать оттенки цветов, остроте фокуса зрения. Поэтому даже кошки и собаки воспринимают мир иначе, чем люди, сообщает rusargument. ru.

Единственным исключением являются обезьяны. Они видят мир так же, как и мы, утверждают американские зоологи. Это было доказано в ходе проведённого исследования.

Учёные выяснили, что мозг обезьян получает то же красочное изображение, что и мозг человека. Обезьяны способны воспринимать скрытые визуальные сигналы, которые воздействуют на их сознание.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самки обезьян "нанимают" самцов в качестве "охранников".

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