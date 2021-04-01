4 млрд лет назад Земля была полностью покрыта океаном

Планета Земля могла быть полностью покрыта океаном 3,2-4 млрд лет назад, утверждают британские учёные.

Это было связано с горячей поверхностью нашей планеты. Из-за чрезвычайно высокой температуры недр Земли, в них почти не было воды. Это говорит о том, что вся вода находилась на поверхности. В настоящее время огромное количество воды скрыто под поверхностью Земли.

Также учёные пришли к выводу, что покрытие Земли водой сильно повлияло на её отражательную способность, и большая часть солнечного света отражалась от Земли и возвращалась в космос. Кроме того, водная поверхность сформировала атмосферу нашей планеты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Земля сформировалась намного быстрее, чем считалось ранее.