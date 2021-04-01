Американские биологи впервые вырастили в эмбрионе свиньи человеческую мышцу. Научная работа на эту тему опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering.
Для реализации данной идеи учёные воспользовались уникальной системой генетического редактирования CRISPR/Cas9. У животных удалили гены, которые отвечают за развитие мышц. А в человеческих клетках при этом изъяли ген, связанный с апоптозом.
Химерные зародыши удалось вырастить всего за 27 дней. Также биологи убедились, что развитие мышечной ткани в них происходит именно из человеческих клеток. Что же касается половых органов и нервной ткани данных зародышей, то они состояли из клеток свиньи.
Учёные уже не раз предлагали использовать органы животных из-за недостаточного количества человеческих донорских органов.
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