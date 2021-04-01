Самки обезьян "нанимают" самцов в качестве "охранников"

Самки больших белоносых мартышек используют самцов в качестве "наёмных охранников" для защиты от леопардов.

Заметив угрозу, самки этих обезьян зовут самцов на помощь.

По мнению зоологов, таким образом самки управляют поведением самцов.

Для привлечения внимания особей мужского пола самки используют сигналы тревоги.

Как самки "вербуют" самцов?

Учёные провели исследование 19 групп диких белоносых мартышек и пришли к выводу, что сигналы тревоги от большого количества самок помогают особям женского пола привлечь мужчин для обеспечения своей защиты.

Самки замолкают, когда слышат, что самцы уже начали издавать крики для отпугивания врагов.

Самки выбирают самцов по интонации звука "пиоу"

Учёные выяснили, что такое поведение характерно и для самцов — они зовут самок на помощь, чтобы привлечь партнёршу для спаривания.

Особи мужского пола, откликаясь на сигнал тревоги, издают звук "пиоу", по интонации которого самки определяют самых сильных из них. Таких самцов они выбирают партнёров для спаривания.

Некоторые обезьяны при приближении леопарда издают необычный зов "кек". Предполагается, что такой сигнал подают только представители определённой группы обезьян.

Если в ходе исследования окажется, что это так, значит в языке этих животных есть свои диалекты.