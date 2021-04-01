Рост случаев онкологических заболеваний, связанных с негативным влиянием ультрафиолета, привёл к резкому росту производства солнцезащитных средств. После каждого купания в море люди наносят на себя крем, а потом опять заходят в воду.
Однако учёные из Университета в Йорке опасаются, что химические соединения, входящие в состав этих средств, могут навредить морским обитателям. Специалисты намерены провести исследование, чтобы проверить, как компоненты защитных средств влияют на коралловые рифы.
Дело в том, что именно кораллы являются наиболее чувствительными обитателями подводного мира, поэтому они в первую очередь реагируют на изменение окружающей среды.
Но чтобы оценить влияние химических УФ-защиты на коралловые рифы потребуется не один год.
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