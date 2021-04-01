В Южной Африке обнаружили коллекцию кристаллов возрастом 105 тыс. лет

Найденные в пещере Калахари кристаллы говорят о том, что владелец коллекции долго её собирал и бережно хранил, однако по каким-то причинам не вернулся за ней.

Учёные обнаружили 22 белых кристалла кальцита правильной формы. С помощью метода под названием "оптически стимулированная люминесценция" удалось определить, что все они были принесены на это место 105 тыс. лет назад.

Место находки (холм Га-Мохана) жители называют пристанищем Силы. Здесь часто проводятся религиозные ритуалы. Согласно легенде, на этом холме живёт змея. Холм возвышается над саванной. Всё это говорит о значимости этого места как в древности, так и сейчас.

Благодаря данному открытию Калахари снова включили в список мест, откуда произошли первые люди.

Так, учёные выяснили, что вид Homo sapiens произошёл из Африки.